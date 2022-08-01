Siirt'te kaçak avcıya para cezası - Son Dakika
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Siirt'te kaçak avcıya para cezası

01.08.2022 16:05
Siirt'te kaçak avcıya para cezası

Siirt'te gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir evin bahçesinden gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada 2 canlı kınalı keklik bulundu.

Siirt'te gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir evin bahçesinden gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada 2 canlı kınalı keklik bulundu. Yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen kaçak avcı hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyü kırsal bölge ve köylerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Faaliyet esnasında yapılan koruma ve kontrol çalışmalarında, yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlendi. 2 yavru kınalı kekliğe ise el konularak rehabilitasyon sürecine alındı. Yasa dışı avlanan şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salınacağı belirtildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Kınalı, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak avcıya para cezası - Son Dakika

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