Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu - Son Dakika

Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu

09.10.2020 14:27

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen Gezen Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen Gezen Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu.

Merkez, Kurtalan, Pervari ve Şirvan'ın ardından gezinin son gününde Eruh ilçesinde, başta Kovid-19'la mücadele eden sağlık ve güvenlik personeli ile vatandaşlar, Gezen Sinema Tırı'nda film izledi.

Festivalin jüri üyesi ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, Türk toplumunun son yıllarda sinemaya bakış açısının olumlu yönde değiştiğini ve geliştiğini söyledi.

Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen festivalde jüri üyesi olarak katkı sağlamanın onuru içinde olduğunu dile getiren Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Sanat bir toplumun aynasıdır. Siirt de bu konuda aynaya yansıyacak en güzel kentlerimizden biri. Gençlerin festivale gösterdikleri katılım çok önemli. Festivalin Siirt'te yapılıyor olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Siirt gerçekten bir medeniyet beşiğidir. Siirt denildiğinde İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri akla geliyor. Türkiye'nin gün geçtikçe her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de ivmeyi yukarı çekmesi gurur verici. Zira sanatı olmayan bir toplum, köklerinden sökülen ağaca benzer. Biz millet olarak yüzyıllardan bu yana her alanda kök saldık."

"Sinema hayatın özeti"

Kızıldağ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle Siirtlilerle online olarak panelde bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okula siyah yaka önlükle giden bir çocukluğum vardı ve bizim zamanımızda sinemaların açık hava hali de çok kıymetliydi. Gözümüz ve gönlümüz çok başarılı işlere şahit oldu. Bugün de öyle. Sinema dün de bugün de kıymetli, çünkü sinema hayatın özeti bir bakıma. İnsan dediğimiz varlık, hatıra ve hislerden ibarettir. Siirtli sanatseverlerle panelde de bunu konuştuk. Bir mucize olan sanatın yedincisiyle, sinemayla gençlerin buluşması, üretmesi çok keyiflidir. Bu festivallerin artması yönünde devletimizin çabası da takdire şayandır. Festivale Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da katılanlar oldu. Kurtalan, Şirvan, Pervari ve Eruh'ta çocuklar sinemayla buluşturuluyor. Siirt'e ve sinemaya yaraşır bir festival oldu."

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da farklı kültürlerin bir arada yaşatıldığı kadim kent olan Siirt'in artık terörle değil kültür ve sanatla, estetikle anıldığını anlattı.

Siirt'in ekonominin yanında kültür ve sanata da katkı sunmaya devam edeceğini belirten Aktay, şunları kaydetti:

"Festivalin huzur ortamında yapılıyor olmasından dolayı İçişleri Bakanımıza, güvenlik güçlerimize ve katkı sunan Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 6-8 Ekim (Kobani) olaylarında Siirt'te karamsar ortam hakimdi. Sadece cana ve mala değil aynı zamanda kültüre de bir saldırı olmuştu. Okullar ve kütüphane yakılmıştı. O zaman kültür ve turizm vandalizmi vardı. Siirtliler 6-8 Ekim'e denk gelen film festivali ile artık sanat ve estetiğin konuştuğu bir dönemden geçiyor. Festivale Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da eser gönderen yarışmacılar oldu. Bu festival Güneydoğu'da huzur ve güvenin bir işareti olarak tüm dünyaya mesaj vermiş oluyor."

Festival Komitesi Başkanı Baran Mayda ise yapımcı Şükrü Avşar'ın başkanlığında yapılan festivale yoğun ilgi olduğuna değinerek, "Kovid-19 tedbirlerinin alındığı etkinlikte Merkez, Kurtalan, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçesinde Gezen Sinema Tırı ile 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturduk." diye konuştu.

Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu
Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu
Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu
Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu

Film Festivali, Sinema, Siirt, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları         
15:47
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi         
12:02
Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi         
11:31
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezen Sinema Tırı 5 günde 2 bin kişiyi sinema ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei