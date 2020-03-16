Siirt'te gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Siirt'te gıda denetimleri sürüyor

7 saat önce

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde gıda denetimi yapıyor.

Siirt'te gıda denetimleri sürüyor, System.String[]

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde gıda denetimi yapıyor.

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıdanın birincil üretiminden son tüketici arzına kadar gıda hijyeni konusunda tedbir alındığını, denetimlerin hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.


Açıklamada, şöyle denildi:

"Açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekli özeni göstermeyenlerin ürün satışına izin verilmeyecektir. Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmaları sağlanacaktır. İlimizde konuyla ilgili denetimlerini aralıksız devam etmektedir. Tespit edilen olumsuzlukların 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesi gerekmektedir."

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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