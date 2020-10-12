Siirt'te gıda kontrol görevlisi eğitim kursu - Son Dakika

Siirt'te gıda kontrol görevlisi eğitim kursu düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'na düzenlenen kursa katılan mühendis ve veteriner hekimler, gıda güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Müdürü Ergün Demirhan, gıda kontrol hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen kursa kurum personelinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Gıda ve yem işletmeleri, eğitim alarak sertifikalandırılmış resmi kontrol görevlileri tarafından denetlenebildiğini belirten Demirhan, "Sertifikalarını alan yeni kontrol görevlilerimiz Bakanlığımız adına resmi kontrolleri yapmaya ve kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkili hale gelmiştir. Denetim ekiplerimize yeni katılan 20 gıda kontrol görevlisi ile gıda denetiminde daha aktif hale gelmiştir."

Eğitim sonunda 20 personele sertifikası verildi.