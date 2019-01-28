Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
20 dakika önce
Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Siirt
'te, aynı iş yerinde çalışan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel
Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan ve öğle yemeğinde çıkan tabildottan yiyen 22 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
Rahatsızlanan personel, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Hastanede müşahede altına alınan çalışanlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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