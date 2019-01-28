Son Dakika Haberleri: Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

20 dakika önce

Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan ve öğle yemeğinde çıkan tabildottan yiyen 22 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlanan personel, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan çalışanlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, 3'ünün tedavisi ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel
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