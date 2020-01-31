Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Siirt'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
Siirt'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Kübra, Mehmet, Kader ve Berivan Y. gıda zehirlenmesi şüphesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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