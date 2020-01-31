Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Siirt'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Siirt'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Kübra, Mehmet, Kader ve Berivan Y. gıda zehirlenmesi şüphesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]