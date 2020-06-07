Siirt'te girdiği Çay'da akıntıya kapılan genç kayboldu - Son Dakika

Siirt'te girdiği Çay'da akıntıya kapılan genç kayboldu

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, eski Siirt- Eruh karayolu yakınlarında Botan Çay'ında meydana geldi. Serinlemek için Çay'a giren İdris Atunç (27), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin kaybolması üzerine çevredekilerin durumu haber vermesiyle jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesinden dalgıç çağrıldığını öğrenilirken, İdris Atunç'u arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti