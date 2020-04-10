Son Dakika › Güncel › Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı - Son Dakika
Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı
6 saat önce
SİİRT merkeze bağlı Meydandere köyünde göçerlerin yaşadığı çadıra yıldırım düştü.
SİİRT merkeze bağlı Meydandere
köyünde göçerlerin yaşadığı çadıra yıldırım düştü. Çadırdaki kardeşlerden Mikail Arkan (7), yaşamını yitirdi, ağabeyi ve ablası ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında meydana geldi. Arıkan ailesinin çocukları Berivan (18), Evin (9) ve Mikail'in kaldığı çadıra yıldırım düştü. Olay anında hayvanlarını otlatan anne ve baba, yıldırım düşmesinin ardından girdikleri çadırda çocuklarını yaralı halde buldu. İhbarla gelen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Mikail Arkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Berivan Arıkan ile Evin Arıkan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
- Siirt
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:38 Kaynak: DHA
Son Dakika Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti