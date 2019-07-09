Son Dakika Haberleri: Siirt'te gölete 60 bin yavru pullu sazan bırakıldı
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Siirt'te gölete 60 bin yavru pullu sazan bırakıldı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Ekinli göletine 60 bin yavru pullu sazan bırakıldı.

Siirt'te gölete 60 bin yavru pullu sazan bırakıldı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Ekinli göletine 60 bin yavru pullu sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gönderilen 60 bin yavru pullu sazanın teslim alındığını belirtti.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretilen balıkların teknik personel tarafından gölete bırakıldığını belirten Demirhan, şunları kaydetti:
"Bölgemizde tarımsal faaliyetlerimizi çeşitlendirerek artırmak istiyoruz. Bu amaçla 2016'da 120 bin, 2017'de 560 bin, 2018'de 120 bin, bu yıl da 60 bin yavru pullu sazan balığını göletlere bırakmış olduk. Yeni yapılan barajlar ve göletlerle yakın zamanda su ürünleri konusunda iddialı bir yere gelerek üreticilerimize yeni gelir kaynağı sağlamayı hedefliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:24 Kaynak: AA
Kurtalan, Siirt, Güncel
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