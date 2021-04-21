Siirt'te gönüllü gençler, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi - Son Dakika

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Siirt Gençlik Merkezinde gönüllü gençler, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Siirt Gençlik Merkezi gençleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Gençler, sabah erken saatlerde Güres ve Hükümet caddeleri ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Siirt Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayhan Pişkin, sokak hayvanlarına bu zor günlerde yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de farkındalık oluşturacak benzer çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Pişkin, "Tüm vatandaşlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Hayvanlara sahip çıkmamız gerekir. Bir kap yemek ve bir tas su için herkes elinden geleni yapmalıdır." dedi.

Gönüllü gençlerden Suriyeli Abdulselam Kurunfol da hayvanları besledikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Fatma Dündar ise gençlere teşekkür ederek, "Gönüllü gençlerin sokak hayvanlarına mama verdiğini gördüm, çok mutlu oldum. Gönül ister ki tüm anne ve babalar hayvan sevgisini çocuklarına aşılasın. Onlar da bizim gibi birer candır. Hep birlikte sokak hayvanlarına imkanlar ölçüsünde sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.