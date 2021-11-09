Siirt'te gönüllü öğretmenler kentin güzelliklerini duvara resmediyor - Son Dakika

Siirt'in tarihi ve doğal güzellikleri, gönüllü görsel sanatlar öğretmenlerinin fırçalarıyla duvara resmediliyor.

Siirt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu farklı okullarda görevli 25 görsel sanatlar öğretmeni, kentin girişinde bulunan 300 metre uzunluğundaki duvarda boyama çalışması yürütüyor.

Öğretmenler, duvara kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da öğretmenleri ziyaret ederek, duvardaki bir çalışmayı boyadı.

Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bülent Ongan, resimlerle süslenen duvarın daha ilgi çekici hale getirildiğini söyledi.

Gönüllü öğretmenlerle çeşitli motiflerin kullanıldığı çalışmalarla görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren Ongan, şöyle konuştu:

"Polisevi önündeki duvar ilk kez 1998 yılında Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıl dönümünde benim de bulunduğum ekip tarafından boyandı. 2018'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünde ikinci kez resimlerle süslenmişti. Şimdi de kentin tarihi ve doğal güzellerini yapıyoruz. Çalışmayı yaklaşık 15 günde bitirmeyi hedefliyoruz."

Siirt Halk Eğitimi Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Kezer de kente gelenlerin estetik bir görselle karşılayacağını aktardı.

Kezer, duvara fıstık gibi Siirt'e özgü ürünlerin resmedildiğini dile getirerek, "Bu tarz çalışmalarla şehri güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Duvar, daha şimdiden görenlerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Gülşah Polat da çalışmalara gönüllü katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.