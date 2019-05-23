Son Dakika Haberleri: Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

11 saat önce

Siirt'te her türlü toplantı, gösteri yürüyüş bir ay süreyle yasaklandı.

Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]
Siirt'te her türlü toplantı, gösteri yürüyüş bir ay süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucu muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. maddesine istinaden, il ve ilçelerde Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere 24 Mayıs saat 00.00'dan 23 Haziran Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin yasaklanmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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