Son Dakika Haberleri: Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması
Son Dakika Güncel Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması

Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması

6 saat önce

Siirt Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köy yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması, System.String[]

Siirt Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köy yolunda asfalt çalışması yapıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Pınarca, Pınarova, Sarıdana, Narlıyurt köyleri ile Uğurlu mezrasını kapsayan Tuzkuyusu grup köy yollarında incelemede bulundu.


Geçen ay yapımına başlanan 160 metre uzunluğundaki menfezin tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarının başladığını aktaran Canpolat, yapılan çalışmalarla grup köy yolunun kış aylarında su altında kalmasının engelleneceğini aktardı.


Özel İdare bütçesinden karşılanan 1,7 kilometrelik beton asfalt çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanacağını dile getiren Canpolat, şöyle konuştu:


"Siirt Havalimanının pist uzatma çalışması esnasında Tuzkuyusu grup köy yollarımızın yönü değişti. İl Özel İdaresi olarak çalışmalar başlattık ve yeni yol yaparak köylerimize ulaşımı sağladık. Burada su birikintisi ve göl oluşmayacak. Bu yolu kullanan köylülerimiz de güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Tünelin tamamlanmasının ardından 1,7 kilometrelik yolu asfalta buluşturduk. Silindir ile sıkıştırılmış beton yol bir hafta içinde bitirilecek."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te grup köy yolunda asfalt çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]