Siirt'te gümrük kaçağı 80 adet cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te gümrük kaçağı 80 adet cep telefonu ele geçirildi
16.02.2021 17:22
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt - Eruh karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplamda 80 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili olarak yapılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT
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