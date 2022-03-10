Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi

10.03.2022 10:33
Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesi tespit edilen bir araçta yapılan aramada; değişik markalarda bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve değişik markalarda 20 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika


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