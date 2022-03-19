Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

19.03.2022 00:57
Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araçta yapılan aramada farklı markalarda 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla alakalı yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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