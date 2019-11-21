Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
Siirt'te gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Siirt'te gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik kentte yapılan uygulama kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.
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