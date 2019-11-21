Son Dakika Haberleri: Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.

Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik kentte yapılan uygulama kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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