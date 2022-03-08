Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

08.03.2022 11:39
Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan armada gümrük kaçağı 107,5 kilo nargile tütünü ile 550 adet elektronik nargile ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan armada gümrük kaçağı 107,5 kilo nargile tütünü ile 550 adet elektronik nargile ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir araçta yapılan aramada 550 adet gümrük kaçağı elektronik nargile, 107,5 kilo değişik markalarda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli hakkında işlemler sürüyor. - SİİRT

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Son Dakika


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