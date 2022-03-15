Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

15.03.2022 10:57
Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada; değişik markalarda 35 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - SİİRT

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Son Dakika


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