Siirt'te gümrük kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde uygulama yapıldı.



Kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 600 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Soruşturma sürüyor.