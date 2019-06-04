Son Dakika Haberleri: Siirt'te güven ve huzur uygulaması
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Siirt'te güven ve huzur uygulaması

14 dakika önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.

Uygulamaların bayram boyunca devam edeceği belirtildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, 3. Sayfa
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