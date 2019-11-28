Siirt'te "güven ve huzur" uygulaması
6 saat önce
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede arananların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.
15 adreste ve farklı noktalardaki yol kontrollerinde bin 328 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
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