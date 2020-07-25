Siirt'te güvenlik güçleri için kurban kesildi - Son Dakika

Siirt'te görev yapan asker ve polislerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve özel harekat polisleri katıldı.

Yapılan duanın ardından kurban kesildi, akabinde İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda inşası tamamlan mescidin açılışı geçekleştirildi.

Hacıbektaşoğlu, programın ardından İl Jandarma Komutanlığına düzenlenen kurban kesim törenine de katıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için zor şartlarda terörle ve tüm suç örgütlerine karşı azimle mücadele eden güvenlik güçlerini kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun. Ayağınıza taş değmesin." diye konuştu.