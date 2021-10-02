Siirt'te güvenlik kamerasınca tespit edilen ATM dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika

Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarını ve şifrelerini elde ettiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ATM'lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin, yardım etme bahanesiyle banka kartları ve şifrelerini elde ederek paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti.

Zanlı, merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki bir banka önünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.