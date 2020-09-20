Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı - Son Dakika

Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.
Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.
Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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