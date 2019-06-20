Son Dakika Haberleri: Siirt'te güvenlik uygulaması
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Siirt'te güvenlik uygulaması

1 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan güvenlik uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan güvenlik uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde eş zamanlı 44 ekip ve 257 personelin katılımı ve 2'si uyuşturucu, biri de bomba arama köpeklerinin kullanımıyla güvenlik uygulamasının yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, 777 kişi, 196 araç ve 16 metruk binanın kontrol edildiği, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan aranan 1 kişinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:49 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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