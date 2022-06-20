Siirt'te hacı adayları uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te hacı adayları uğurlandı

20.06.2022 18:43

Siirt'te hacı adayları düzenlenen törenle uğurlandı.

Siirt'te hacı adayları düzenlenen törenle uğurlandı.

Siirt İl Müftülüğü tarafından organize edilen programda ilahiler seslendirilerek, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Duygusal anların yaşandığı programda hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Program sonunda 60 hacı adayı uğurlandı. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının mutluluklarını yaşadıklarını söyleyen Ulu Cami imamı Nezir Obut, "Allah herkese oralara gitmeyi nasip etsin" dileğinde bulundu. Obut, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla iki yıl aradan sonra ülkemizdeki ve dünyadaki pandemi nedeniyle ara vermiş

olduğumuz kutsal topraklara yolculuk iki yıl aradan sonra bugün gerçekleşecektir. İnşallah ilimizden 60 hacı kardeşimizi kutsal topraklara uğurlayacağız. Hacca gidecek olan kardeşlerimiz için dualar, tekbirler ve zikirlerle inşallah uğurlayacağız. Rabbim şimdiden kutsal topraklara gidecek olan kardeşlerimizin bu yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylemesini, gidemeyen kardeşlerimize de oralara gitmeyi nasip eylesin. Giden kardeşlerimizin de ülkemizin

ve milletimize dua etmelerini onlardan talep ediyoruz. Rabbim şimdiden yolculuklarını hayırlı ve mübarek eylesin" dedi.

Hep bu günü hayal ettiğini ve isminin çıkmasına mutlu olduğunu söyleyen Ayten Onay, mukaddes topraklara gidemeyen herkese nasip olmasını diledi. Onay, "Müracaat etmiştim, 5 sene sonra çıktı. İki sene korona virüs yüzünden gidemedim. Bu sene Allah'a hamdolsun kurada çıktı. Çok mutluyum. Çok değişik bir duygudur. Allah herkese nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Veysel Öztörün ise, "İki senedir ismim çıkmıştı gidemiyordum. Cenab-ı Allah bu pandemi sürecini bitirdi. Kısmet oldu bizde kutsal topraklara gideceğiz. Cenab-ı Allah bütün bekleyen Müslümanlara nasip etsin. Orada hayır duamızı eksik etmeyeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah" diye konuştu.

Salgın nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek. Hacdan dönüşler ise 14 Temmuz'da başlayacak. - SİİRT

YORUMLAR
500
Alt yapısı tamamlanan yol yeniden trafiğe açıldı Alt yapısı tamamlanan yol yeniden trafiğe açıldı Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi
Kaynak: İHA

Siirt, Cami, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te hacı adayları uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te hacı adayları uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement