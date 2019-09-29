Siirt'te hafızlık icazet merasimi

Siirt'te Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 28 kişi için tören düzenlendi.

Seyit Ahmet El Bedevi Kur'an Kursu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Altıok, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlara en büyük armağanı olduğunu belirtti



Kur'an-ı Kerim'e karşı insanların en önemli görevlerinden birinin gönülden teslim olmak olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Kuran'ı okumalı ve emrettiği gibi yaşamalıyız. Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzederek öğrenmek, hamil-i Kur'an olmak, ümmetin eşrafından, en değerlilerinden olmak demektir. Hafız olan bu kardeşlerimizi ve onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ise günümüzde klasik alimler yerine, sosyal bilimlerle donatılmış, psikolojiyi ve sosyoloji iyi bilen münevver alimlere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Kurs yöneticisi Abdurrahim Baskın ise 3 yıl önce kurulan 250 kapasiteli Seyit Ahmet El Bedevi Erkek Kuran'a Kursu'nda 100'ün üzerinde yatılı talebenin dini hizmetler aldığını söyledi.

Amaçlarının topluma yararlı, insanları aydınlatacak talebeler yetiştirmek olduğunu dile getiren Baskın, icazet törenine icabet eden herkese teşekkür etti.

Program, hafızlara hediye verilmesi ve yemek ikramıyla sona erdi.