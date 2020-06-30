Siirt'te hafızlık tespit sınavı - Son Dakika

Siirt'te hafızlık tespit sınavına 66 kişi başvurdu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında ve kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayanlara yönelik 2. dönem hafızlık tespit sınavının başladığını belirtti.

Sınava 66 kişinin başvurduğunu, 3 gün sürecek sınavda 3 kişilik komisyon kurulduğunu belirten Kapıcıoğlu, "Sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan adayların başarılı olacağı sınav sonuçları 17 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde yayımlanacak. Başarılı olan adaylara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık belgesi verilecek." diye konuştu.