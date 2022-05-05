Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "hakaret" suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin kente bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
O.Ç. Alan Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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