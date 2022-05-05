Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

05.05.2022 16:57
Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "hakaret" suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin kente bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

O.Ç. Alan Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Hakaret, Asayiş, İnfaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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