Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6 saat önce
Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kezer bölgesinde yakalandı.
Siirt'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kezer bölgesinde yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin adli olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattğı kaydedildi. Açıklamada, "Bitlis Açık Cezaevi Kurumundan firar ettiği anlaşılan 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan C.Y.'nin Siirt'in Kezer bölgesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarının yaptığı fiziki takip neticesinde sahte kimlikle yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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