Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.04.2022 13:07
Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan aranan ve hakkında 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan E.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement