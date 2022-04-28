Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

28.04.2022 16:59
Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirvan'da devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen A.A'nın sorgulamasında, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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