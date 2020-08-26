Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kurtalan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince adli olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezaları bulunan H.E, A.E, S.E. ve E.E. ile aynı suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.E. Kurtalan ilçesinde ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan 5 kişi cezaevine teslim edildi.