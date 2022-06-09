Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

09.06.2022 13:29

Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Siirt'te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Yunus Ayten, bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, sahada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ayten'i ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Ayten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement