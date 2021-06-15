Siirt'te Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Siirt Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Öğretmenevi bahçesinde açılışını yaptığı sergiyi gezdi.
Emeği geçenleri kutlayan Hacıbektaşoğlu, nitelikli insan gücü yetiştiren merkezde kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladığı eserlerin birbirinden değerli olduğunu söyledi.
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan 220 farklı el becerisi, mesleki ve okuma yazma kursuna 3 bin 500 kursiyer yer aldı.
Sergi açılışına İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA
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