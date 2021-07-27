Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Siirt'te halk otobüsü şoförü Cengiz Çelik, araçta rahatsızlanan yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.
Siirt Belediyesine ait, üniversite-şehir merkezi hattında sefer yapan 56 DA 905 plakalı otobüse binen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden şoför Çelik, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Çelik, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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