Siirt'te hamile kadın 3 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kapalı köydeki hamile kadın, 3 saat süren çalışmanın ardından hastaneye nakledildi.
Kar dolayısıyla yolu kapanan Dolusalkım köyünde oturan 21 yaşındaki Saniye Dündar'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Kar temizleme çalışmalarının ardından köye ulaşan ekipler, Dündar'a ilk müdahaleyi köyde yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Siirt Devlet Hastanesine getirilen Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.