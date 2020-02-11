Siirt'te hasta çocuğa 8 saatte ulaşıldı - Son Dakika

Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan 10 yaşındaki çocuk için seferber oldu. 8 saatlik çalışmanın ardından kapanan köy yolunu ulaşıma açan ekipler, yüksek ateş şikayeti bulunan çocuğun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.



Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü hastalanan 10 yaşındaki Fazile Olga için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 8 saatlik bir çalışmanın ardından 10 yaşındaki Fazile Olga ve ailesini alarak, 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Olga yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olga'nın sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi. - SİİRT