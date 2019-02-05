Son Dakika Haberleri: Siirt'te Hasta Ziyareti

Siirt'te Hasta Ziyareti

16 dakika önce

Siirt AK Parti İl Teşkilat hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etti.

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Siirt AK Parti İl Teşkilat hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etti.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç, Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz ve teşkilat üyeleri geldikleri Siirt Devlet Hastanesinde yatan hastalarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti iktidarında sağlık alanında yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Temiz, "Kadın servisinde yatan hastalarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Yerel seçimler çok önemlidir, halkımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah AK Parti Belediyesi ile Siirt hizmete kavuşacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Merkez, Siirt, Güncel
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