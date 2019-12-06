Siirt'te hasta ziyareti
6 saat önce
Siirt'te gönül elçileri tarafından hasta ziyaretinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Siirt'te gönül elçileri tarafından hasta ziyaretinde bulunuldu.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay'dan oluşan gönül elçileri, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alan gönül elçileri hasta yakınlarıyla sohbet etti, çiçek verdi.
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