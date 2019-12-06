Son Dakika Haberleri: Siirt'te hasta ziyareti
Son Dakika Güncel Siirt'te hasta ziyareti - Son Dakika

Siirt'te hasta ziyareti

6 saat önce

Siirt'te gönül elçileri tarafından hasta ziyaretinde bulunuldu.

Siirt'te hasta ziyareti, System.String[]

Siirt'te gönül elçileri tarafından hasta ziyaretinde bulunuldu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay'dan oluşan gönül elçileri, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alan gönül elçileri hasta yakınlarıyla sohbet etti, çiçek verdi.

Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te hasta ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]