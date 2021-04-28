Son dakika haberleri: Siirt'te hastane parkındaki araç alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Siirt'te hastane parkındaki araç alev alev yandı
28.04.2021 03:29
Son dakika haberler: Siirt'te hastane parkındaki araç alev alev yandı Siirt-Kurtalan ilçe Devlet Hastanesi parkında bulunan bir araçta meydana gelen yangın korkuya neden oldu.
Siirt'te hastane parkındaki araç alev alev yandı
SİİRT - Siirt- Kurtalan ilçe Devlet Hastanesi parkında bulunan bir araçta meydana gelen yangın korkuya neden oldu.
Olay, Kurtalan İlçe Devlet Hastanesi parkında meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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