Son Dakika Haberleri: Siirt'te hastanede yangın (1)
Son Dakika Güncel Siirt'te hastanede yangın (1)

Siirt'te hastanede yangın (1)

7 saat önce

Siirt'te, 5 katlı özel bir hastanenin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te hastanede yangın (1), System.String[]

Siirt'te, 5 katlı özel bir hastanenin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve çalışanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SİİRT,

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Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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