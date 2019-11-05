Son Dakika Haberleri: Siirt'te hastanede yangın (1)
Son Dakika Güncel Siirt'te hastanede yangın (1)

Siirt'te hastanede yangın (1)

7 saat önce

SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te hastanede yangın (1), System.String[]

SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Gües Caddesi'nde bulunan 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de hasta ve çalışanlar tahliye için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


İtfaiye, Sina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:37 Kaynak: DHA
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