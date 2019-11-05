Siirt'te hastanede yangın
7 saat önce
Siirt'te hastanede yangın (1)Siirt'te, 5 katlı özel bir hastanenin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
Siirt'te hastanede yangın (1)
Siirt'te, 5 katlı özel bir hastanenin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve çalışanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
SİİRT,(DHA)
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