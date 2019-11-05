Siirt'te hastanede yangın (2)
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KONTROL ALTINA ALINDI; 17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİSiirt'te Özel İbni Sina Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:53 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI; 17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Siirt'te Özel İbni Sina Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında aralarında hastaların da bulunduğu 17 kişi dumandan etkilendi. Hastalar başka hastanelere nakledilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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