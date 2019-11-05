Son Dakika Haberleri: Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

6 saat önce

Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildiSİİRT - Siirt'te, özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

SİİRT - Siirt'te, özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay nedeni ile hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve hastane personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı hastaneye 2 itfaiye aracı sevk edilirken, trafik polisleri de itfaiye araçlarına yardımcı oldu. Yangın nedeni ile hastanede bulunan hastalar tahliye edilirken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Durumu ağır olan hastalar başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlattı.

Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
Mahalleliyi ve itfaiyeyi seferber eden kedi, sıkıştığı yerden çıkartılamadı Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]