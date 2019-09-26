Siirt'te hastanede yangın tatbikatı

Siirt Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.



Hastanesi personeli, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat, hastaların bilgilendirilmesiyle başladı.

Ekipler, tatbikatta senaryo gereği hastane bahçesinde çıkan yangına müdahale etti, yaralı hastaların başarılı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirdi.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Müdür Yardımcısı Şener Tanık, tatbikatın hastane yangın planı kapsamında yapıldığını belirtti.

Emeği geçenleri kutlayan Tanık, "Tatbikat, her yıl yaptığımız bir faaliyet. Yangına müdahale ve hastaların tahliyelerini kapsayan tatbikat başarılı geçti." dedi.