Son Dakika Haberleri: Siirt'te Havaya Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Yakalandı

Siirt'te Havaya Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Yakalandı

4 dakika önce

Siirt'te havaya tabancayla ateş açtığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Siirt'te Havaya Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Yakalandı, System.String[]
Siirt'te havaya tabancayla ateş açtığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesinde havaya tabancayla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde boş kovan bulan polis, silahı kullandığı iddiasıyla V.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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