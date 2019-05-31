Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu
43 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen çocuk boğuldu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
'in Şirvan
ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen çocuk boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde meydana geldi. 8 yaşındaki Samed Cebe isimli çocuk, evlerinin bahçesinde bulunan havuzdan su içmek isterken dengesini kaybederek havuza düştü. Yeğenini havuzda hareketsiz durduğunu gören amca haber vermesi üzerine olayın yaşandığı yere gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Samed Cebe'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki Jandarma
ve Savcılık tahkikatı ardından talihsiz Cebe'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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