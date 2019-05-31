Son Dakika Haberleri: Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu

43 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen çocuk boğuldu.

Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen çocuk boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde meydana geldi. 8 yaşındaki Samed Cebe isimli çocuk, evlerinin bahçesinde bulunan havuzdan su içmek isterken dengesini kaybederek havuza düştü. Yeğenini havuzda hareketsiz durduğunu gören amca haber vermesi üzerine olayın yaşandığı yere gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Samed Cebe'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki Jandarma ve Savcılık tahkikatı ardından talihsiz Cebe'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
Şirvan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuk evde yangın çıkardı! Apartman sakinleri dehşeti yaşadı Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]